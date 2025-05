Fürth: Gebühren für die Nutzung von Dorfgemeinschaftshäusern steigen

Fürth. Es ist eine „sehr humane“ Anpassung der Gebühren, wie es der Vorsitzende des Ausschusses für Mensch, Kultur und Sport (MKS) der Fürther Gemeindevertretung, Fritz Eisenhauer (CDU), ausdrückte. Gleichwohl ist die Erhöhung der Nutzungsentgelte für Dorfgemeinschaftshäuser, welche in der am Mittwoch eröffneten Sitzungsrunde zur Debatte steht, stellenweise zumindest prozentual beachtlich. Das liegt freilich in der Tatsache begründet, dass letztmals vor 20 Jahren eine Änderung erfolgt ist. Angesichts der Kostenentwicklung in diesen beiden Dekaden fällt die jetzt avisierte Anpassung vergleichsweise moderat aus. Das war jedenfalls Konsens im Ausschuss, der am Ende zu einer einstimmigen Empfehlung kam. „Hätten wir in dieser Zeit die Gebühren regelmäßig angepasst, wären sie inzwischen wohl schon höher, als es jetzt geplant ist“, fasste es Beate Dreier (Freie Wähler) zusammen.