Bekannte Weinheimer Persönlichkeiten auf Sitzbänken verewigt

Weinheim. Nachhaltigkeit spielt bei den Heimattagen Baden-Württemberg in Weinheim eine zentrale Rolle. Vieles, was im Rahmen dieses historischen Jahres geschaffen wurde, soll darüber hinaus Bestand haben. In diese Idee fügt sich auch ein neues Projekt ein, das nun im Rathaus offiziell gestartet wurde: In den kommenden Tagen werden 13 Weinheimer zu ihrer Heimat interviewt. Ihre persönlichen Geschichten werden anschließend in kurzen Videoporträts festgehalten, die über QR-Codes an Bänken im Schlosspark und in der City abrufbar sein werden.