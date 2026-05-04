„Ich liebe, was ich tue, und das wird sich auch nicht ändern“

Weinheim. Seit 35 Jahren ist Stefan Jünger Lokalredakteur. Am 1. Mai 1991 hat er bei den DiesbachMedien angefangen. Heute ist der 61-Jährige für die Odenwälder Zeitung vor allem im Weschnitztal unterwegs – bei Vereinen, in Gemeindevertretungen, auf Sportplätzen und überall dort, wo Geschichten aus der Region entstehen.

Zwischen KI und Social Media

Wenn Jünger erzählt, wie er zum Journalismus gekommen ist, muss er lachen. „Ich hatte selbst mal eine Zeitung, die ‚Pass uff‘, und zusätzlich habe ich als freier Mitarbeiter für den Verlag gearbeitet.“ So begann seine journalistische Laufbahn. Schnell wurde ihm klar: Das Schreiben soll nicht nur nebenbei passieren. Er wollte es jeden Tag machen. Mit 25 Jahren startete er sein Volontariat bei den DiesbachMedien. In dreieinhalb Jahrzehnten hat Jünger viele Veränderungen erlebt. Der größte Unterschied zu seinen Anfangsjahren liegt für ihn auf der Hand: „Früher wurden deutlich mehr Zeitungen gelesen als heute.“ Soziale Medien spielten damals keine Rolle, schnelle Online-Nachrichten ebenso wenig. Heute ist die Medienwelt eine andere. Nachrichten sind jederzeit verfügbar, können aber auch ungeprüft verbreitet werden. Diese Entwicklung gibt ihm zu denken. „Mittlerweile kann jeder ohne Regularien Fake News verbreiten.“ Für einen Journalisten, der auf sorgfältige Recherche und verlässliche Informationen setzt, ist das schwer nachvollziehbar.

Tag des Lokaljournalismus Der Tag des Lokaljournalismus findet am 5. Mai statt und wird 2026 zum zweiten Mal begangen. Ziel ist es, die Bedeutung von lokalem Journalismus für Orientierung, Vertrauen, Zusammenhalt und demokratische Teilhabe sichtbar zu machen. 2026 beteiligen sich erstmals regionale Medienhäuser aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg gemeinsam. Hinter der Initiative stehen IPPEN.MEDIA sowie die dpa und Highberg als Partner des Verlagsprojekts DRIVE. Insgesamt haben sich dem Aktionstag schon über 100 Medienmarken angeschlossen. Der Aktionstag steht unter der Schirmherrschaft der Deutschen UNESCO-Kommission. Diese betont die Rolle freier, vielfältiger und verlässlicher Medien als Grundlage gesellschaftlicher Teilhabe.

Gleichzeitig sieht er auch die Vorteile der digitalen Welt. „Jeder hat immer und überall Zugriff auf aktuelle Nachrichten. Das war früher undenkbar.“ Ähnlich zwiegespalten blickt er auf künstliche Intelligenz. Sie könne Arbeit erleichtern, werde aber auch Arbeitsplätze verändern oder überflüssig machen. Zudem stelle sich die Frage, wer KI steuert und kontrolliert. Umso wichtiger ist Jünger der eigene Ton. „Jeder sollte seinen eigenen Schreibstil entwickeln. Dadurch hebt man sich von der KI ab.“ Für ihn bleiben journalistische Grundwerte entscheidend – gerade jetzt. „Wir sind als Journalisten der Wahrheit verpflichtet, und das darf sich auch mit künstlicher Intelligenz nicht ändern.“

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