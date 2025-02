Weinheim: Treppe zum Dürreplatz wieder frei

Weinheim. Viele Wege führen in die Weinheimer City. Darauf achtet die Stadt bei der Bereitstellung der Fußwege in die Stadt, vor allem, was die Erreichbarkeit der Fußgängerzone und des Bürgerbüros in der Weinheim Galerie angeht. Und in Sachen Erreichbarkeit hat sich nun etwas getan, wie die Pressestelle der Stadt Weinheim meldet.