Der SV Affolterbach ist längst eine gute Adresse im Überwald

Bis zum achten Spieltag stand der SV Affolterbach in der vergangenen Saison ganz vorn in der Fußball-Kreisliga B. Danach zogen aber die beiden späteren Aufsteiger TSV Hambach und FSG Bensheim an den Überwäldern vorbei. Am Ende reichte es dann sogar nur zu Platz vier, da Nachbar SG Hammelbach/Scharbach der Elf von Trainer Sebastian Theobald auf den letzten Metern auch noch den dritten Platz wegschnappte.