FC Fürth erwartet ein intensives Duell

Während die Fußballer am vergangenen Wochenende zum Saisonstart wieder auf Punktejagd gingen, stand beim FC Fürth das Steinbachwiesen-Open-Air auf dem Programm. Am heutigen Mittwoch greift die Mannschaft des neuen Trainers Ralf Ripperger nun erstmals in das Rundengeschehen ein, wenn sie um 19 Uhr zum Nachholspiel bei der Tvgg. Lorsch antritt. Die Partie dürfte viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, schließlich gilt der FC Fürth angesichts zahlreicher hochkarätiger Verstärkungen als einer der Topfavoriten auf die Meisterschaft, aber auch die Turner aus der Klosterstadt zählen zum engeren Kreis der Spitzenteams.