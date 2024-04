Jan Bauer entscheidet das B-Liga-Derby für Hammelbach/Scharbach

Die SG Hammelbach/Scharbach sorgte am Donnerstagabend mit ihrem 1:0 (1:0)-Erfolg dafür, dass die Hoffnungen des SV Affolterbach auf den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-B-Liga gestorben sein dürften. Das Tor das Tages vor 250 Zuschauern erzielte Jan Bauer in der 33. Minute.

„Die Partie war wie erwartet sehr intensiv“, sagte SG-Trainer Oliver Zeug. Beide Mannschaften boten einen leidenschaftlichen Fight mit Chancen auf beiden Seiten. „Wir waren von Anfang an sehr klar und fokussiert“, betonte Zeug. Entscheidend war für ihn, „dass wir einen scheinbar unüberwindbaren Torwart auf unserer Seite hatten“.

Überragender SG-Keeper Kim Wolf

Die erste Chance hatte Affolterbach durch Marcel Eckert, der frei vor Kim Wolf auftauchte. Der SG-Keeper war aber gleich zweimal zur Stelle. Auch bei weiteren Möglichkeiten von Affolterbach „hielt er uns immer im Spiel“, so Zeug. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich bot sich in Halbzeit zwei Thilo Keßler, der den Ball nach Ablage von Eckert aber knapp übers Tor schoss.

Foto: Marco Schilling SG-Keeper Kim Wolf hielt im Derby seinen Kasten sauber.

Das 1:0 fiel nach einem einstudierten Spielzug über Finn und Luca Fiederlein sowie Jan und Steffen Impe, ehe Bauer das Leder über die Linie drückte. „Affolterbach hat sehr gut gespielt und wir hielten gut dagegen“, so Zeug. Der Sieg sei verdient gewesen, wenngleich es seine Elf verpasst habe, das zweite Tor nachzulegen, befand er. „Meine Mannschaft hat bis zur letzten Sekunde leidenschaftlich dagegengehalten und sich tapfer gegen jede Aktion von Affolterbach gewehrt.“

Affolterbachs Trainer Sebastian Theobald hingegen sah sein Team in der ersten halben Stunde überlegen. Danach habe der SV jedoch etwas den Faden, was die SG ausnutzte. Das Gegentor sei „unglücklich“ entstanden, „weil wir keinen Druck auf den Gegner bekommen haben“, so Theobald. Zur Bewertung der Gesamtsituation benötigte er nur zwei Wörter: „total bitter“.

SG Hammelbach/Scharbach: Wolf, Eisenhauer, Hering, F. Fiederlein, L. Fiederlein, Bauer (88. Fischer), J. Impe, S. Impe, Bergmann (70. Emig), Trautmann, Unger.

SV Affolterbach: Roth, M. Rettig, Bender, Ajdin Pudic (55. Anes Pudic), Theobald, L. Eckert (60. Kessler), M. Eckert, Gölz, B. Steffan, J. Steffan, Gül.

Keine Verschnaufpause

Nach dem Derby am Donnerstag geht es am Sonntag für die beiden Fußball-B-Ligisten SG Hammelbach/Scharbach und SV Affolterbach gleich weiter im Programm.

In Weiher (Sonntag, 15 Uhr) muss die SG gewappnet sein. Denn der Tabellenletzte zeigte zuletzt eine aufsteigende Formkurve. „Wir werden auch da wieder gefordert sein“, weiß Trainer Oliver Zeug. Die Hausherren müssten punkten, um in der Liga zu bleiben. „Und sie haben sich im Winter gut verstärkt“, so Zeug, der hofft, nach dem kräftezehrenden Derby mit der nötigen Frische ins Spiel gehen zu können, um auch in Weiher etwas mitzunehmen.