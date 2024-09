SV Affolterbach zeigt gegen Auerbach einen großen Pokalfight

Der FSV Rimbach gewann am Mittwochabend das A-Liga-Duell in der ersten Runde des Fußball-Kreispokals bei der TG Jahn Trösel mit 1:0. Felix Plücker erzielte in der 55. Minute mit einem schönen Weitschuss von der linken Seite das Tor für die Gäste. Rimbachs Trainer Marcel Reibold war glücklich über den Sieg bei einem direkten Konkurrenten. „Es war ein hart umkämpftes Spiel. Die erste Hälfte ging an Trösel“, sagte Reibold. Nach der Pause habe seine Mannschaft aber das Spiel an sich gerissen und nichts mehr zugelassen. Ähnlich sieht es Trösels Trainer Uwe Engert. „Es waren zwei unterschiedliche Hälften. Wir hatten in der ersten Halbzeit drei riesengroße Chancen. Nach der Pause hat Rimbach dominiert.“