SV Unter-Flockenbach: Nach der "Bude des Monats" ist vor dem FC Eddersheim

Unter-Flockenbach. Müslüm Arikan blickt nach unten zum Ball, der gut 25 Meter vor dem gegnerischen Tor zum Freistoß bereitliegt. Seinen starken linken Fuß setzt er direkt am Spielgerät noch mal auf den Boden, um auszuloten, wie er die Kugel idealerweise treffen will. Der feine Fuß von Fußball-Hessenligist SV Unter-Flockenbach geht ein paar Schritte rückwärts, positioniert sich zentral vor dem Strafraum, hebt einmal kurz den Arm. Dann läuft Arikan an. Zwei, drei, vier Schritte, er schießt – und in einer leicht nach außen gewölbten Flugkurve schlägt der Vollspannschuss unhaltbar im linken Toreck ein.