Warum sich Mitlechtern als "gallisches Dorf" wohlfühlt

Seit 15 Jahren spielt die KSG Mitlechtern bereits in der Fußball-Kreisoberliga. Es war zwar öfters eng, doch letztlich schafften es die Mitlechterner immer wieder, in der höchsten Bergsträßer Klasse drinzubleiben. So soll es auch in der kommenden Saison sein. Trainer Ronny Sauer steht Rede und Antwort.