Paderborn (dpa) - Der FC Schalke 04 geht schwer angeschlagen in das Revierderby gegen Borussia Dortmund. Acht Tage vor dem Wiedersehen mit dem großen Rivalen erlebte der Tabellen-16. ein 1:8 (0:3)-Debakel beim SC Paderborn. Für den Schalker Mitaufsteiger war es der bislang höchste Sieg der eigenen Bundesliga-Geschichte.

Die Tore von Jano ter Horst (21. Minute), dreimal Stefano Marino (39./45.+4/57.), Steffen Tigges (55.), Deniz Zeitler (73.), Gabriel Vidovic (85./Foulelfmeter) sowie Felix Götze (90.+5) verschärften aus Schalker Sicht eine Bilanz des Grauens. Seit neun Pflichtspielen ist die Mannschaft von Trainer Miron Muslic sieglos. In elf Bundesliga-Spielen hat sie nur sechs Tore erzielt. Vor 15.000 Zuschauern in Paderborn traf bloß Adil Aouchiche in der 59. Minute zum 1:5.

Die Liste der Ausfälle in dieser Saison wird dafür immer länger: Diesmal musste Eric Junior Dina Ebimbe schon in der 19. Minute verletzt ausgewechselt werden.

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Dzeko-Einsatz ohne Wirkung

Dabei war Muslic zu Beginn des Nachmittags noch optimistisch. Der Trainer entschied, den 40-jährigen Edin Dzeko zum ersten Mal seit dem 6. Spieltag wieder in die Startelf zu stellen, weil er glaubte: «Edin ist einer, der mit seiner Erfahrung und auch mit seiner Qualität Spieler rundherum besser machen und auch den Ball über die Linie drücken kann.» Dazu besaß Dzekos Sturmpartner Junior Adamu schon in der 2. Minute eine Großchance für Schalke.

Foto: Swen Pförtner/dpa Schalke-Stürmer Edin Dzeko.

Doch die Realität sah so aus: Der Österreicher Adamu scheiterte kläglich an Paderborns Torwart Nahuel Noll. Und Dzeko war während der gesamten Partie überhaupt kein Faktor. Besonders gut sichtbar wurde dies, als ein harmloser Schuss des früheren Inter-Mailand- und Manchester-City-Stürmers in der gegnerischen Abwehr hängen blieb (45.+4) und Paderborns 18 Jahre jüngerer Mittelstürmer Marino im direkten Gegenzug seinen zweiten Treffer schoss.

Alles, was den Schalkern an Zielstrebigkeit und Dynamik fehlte, machten die Paderborner ihnen vor. Marino (17./34.) und Ruben Müller (35.) hatten allein in der ersten Halbzeit noch drei weitere gute Chancen, die alle aus schnellem und schnörkellosem Spiel in die Spitze resultierten.

Paderborn vergibt noch viele Chancen

Die Schalker Harmlosigkeit sah dagegen so aus: Ein Volleyschuss von Hasan Kurucay flog rund zwei Meter am SCP-Tor vorbei (33.). Und als Adamu nach einem missglücktem Rückpass von ter Horst allein Richtung Tor lief, schaffte er es noch nicht einmal, den herausgeeilten Keeper Noll zu umspielen (37.).

In die zweite Halbzeit starteten die Schalker eigentlich recht schwungvoll. In der 49. Minute kam Dzeko im Fünfmeterraum noch einmal zum Abschluss. Doch danach fiel der ruhmreiche FC Schalke regelrecht auseinander.

Tigges und Marino durften bei ihren Treffern zum 4:0 und 5:0 jeweils völlig allein auf Karius' Tor zulaufen. Und auch der Ehrentreffer von Aouchiche änderte am Verlauf dieses Spiels nichts.