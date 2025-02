S3L-Frauen  auf dem Weg zurück zur Normalität

Großsachsen. Spiel 1 nach dem Rauswurf von Trainer Steffen Piffkowski. In einem engen Match gegen den TSV Handschuhsheim setzten sich die Verbandsliga-Handballerinnen von Saase3Leutershausen mit 31:28 (17:14) durch, mussten aber die Tabellenspitze wieder an den aktuell punktgleichen HC Mannheim-Vogelstang abgeben. Vor 50 Zuschauern in der Sachsenhalle zeigte die Mannschaft von Interimstrainerin Lisa Stein dabei Moral und drehte den 27:28-Rückstand in den letzten fünf Minuten noch zum 31:28.