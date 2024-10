S3L-Siegesserie reißt im Spitzenspiel

Im Spitzenspiel der beiden bis dahin ungeschlagenen Mannschaften S3L und St. Leon/Reilingen II musste die Bergsträßer Spielgemeinschaft in der heimischen Sachsenhalle mit dem 27:33 die erste Niederlage hinnehmen. Die Mannschaft startete vor gut besuchter Kulisse, jedoch ohne ihren Trainer, Steffen Piffkowski, der krankheitsbedingt ausfiel, zunächst gut. Nach der frühen Gästeführung erkämpften sich die S3L-Drauen den Ausgleich (5.). Ab der 8. Minute ging man in Führung, verspielte allerdings bis kurz vor der Halbzeit den aufgebauten Vorsprung von drei Toren und ging beim 17:19 in die Pause. Trotz der guten Einstellung durch Interimstrainerin Lisa Stein in der Pause startete die Mannschaft der S3L schlecht in die zweite Halbzeit und ließ die Gegner bis auf sieben Tore davonziehen. Starke Nerven bewies Maren Röllinghoff vom Siebenmeterpunkt. Sie war bei sieben von acht Strafwürfen erfolgreich. Auch Ronja Habermaier und Pia Heinemann hatten einen starken Tag und trugen mit sieben beziehungsweise vier Treffern dazu bei, dass der Rückstand nicht noch größer wurde.